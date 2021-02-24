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Не только Нью-Йорк: аналитики назвали любимые города богатых 

Анна Арсеньева 45 минут назад
Не только Нью-Йорк: аналитики назвали любимые города богатых
Фото: depositphotos.com
Аналитики международной компании Knight Frank составили рейтинг городов, которые больше всего любят сверхбогатые люди. Первые две строчки в нем заняли Лондон и Нью-Йорк.
В ТОП-5 также вошли Париж, Токио и Гонконг. После них в рейтинге оказались Чикаго, Лос-Анджелес, Сингапур, Мюнхен и Амстердам.
Москва покинула ТОП-20 и заняла 24 место, а Санкт-Петербург вместо 78 строчки попал на 90-ю.
Список City Wealth Index составляют ежегодно по нескольким критериям. Среди них — уровень благосостояния, инвестиций и условия жизни.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названы самые популярные направления авиаперелетов по РФ.
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