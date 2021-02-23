Названы самые популярные направления авиаперелетов по РФ

Выяснилось, какие направления по России пользуются наибольшим спросом для авиаперелетов. Соответствующее исследование привели аналитики сервиса по бронированию билетов Туту.ру рассказали.

Оказалось, с начала 2021 года чаще всего россияне летали из Москвы в Сочи, Симферополь и Санкт-Петербург.

Кроме того, высокий спрос был зафиксирован на перелеты в Краснодар, Екатеринбург, Минеральные воды, Калининград, Махачкалу, Ростов-на-Дону и Уфу.

О том, что туристы в этом году более активно путешествуют по России, говорит и повышение спроса на билеты в Калининград и Симферополь. Так, по сравнению с первым кварталом 2019 года спрос на перелеты по этим направлениям вырос на 60% и более. При этом, в Краснодар в этом году летают чаще на 10%.

Однако, по словам аналитиков, сумма среднего чека на перелеты по РФ в одну сторону в 2021 году снизилась на 11%.