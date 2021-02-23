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Названы самые популярные направления для авиаперелетов по РФ 

Диана Товсепова 7 часов назад
Названы самые популярные направления авиаперелетов по РФ
Фото: depositphotos.com
Выяснилось, какие направления по России пользуются наибольшим спросом для авиаперелетов. Соответствующее исследование привели аналитики сервиса по бронированию билетов Туту.ру рассказали.
Оказалось, с начала 2021 года чаще всего россияне летали из Москвы в Сочи, Симферополь и Санкт-Петербург.
Кроме того, высокий спрос был зафиксирован на перелеты в Краснодар, Екатеринбург, Минеральные воды, Калининград, Махачкалу, Ростов-на-Дону и Уфу.
О том, что туристы в этом году более активно путешествуют по России, говорит и повышение спроса на билеты в Калининград и Симферополь. Так, по сравнению с первым кварталом 2019 года спрос на перелеты по этим направлениям вырос на 60% и более. При этом, в Краснодар в этом году летают чаще на 10%.
Однако, по словам аналитиков, сумма среднего чека на перелеты по РФ в одну сторону в 2021 году снизилась на 11%.
Ранее "Рамблер" сообщал о снятии ограничений в турецком Стамбуле.
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