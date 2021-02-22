Стала известна дата снятия ограничений в Стамбуле 

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Директор по здравоохранению турецкой провинции Кемаль Мемисоглу заявил, что в Стамбуле готовятся снять действующие в связи с пандемией ограничения с 1 марта. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Как сообщил Мемисоглу, количество заболевших коронавирусом в мегаполисе сведено к минимуму, а число пациентов в больницах уменьшилось. И окончательное решение будет принято в зависимости от рекомендаций Министерства здравоохранения

Какие ограничения планируется снять в первую очередь, директор по здравоохранению Стамбула не пояснил.