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Стала известна дата снятия ограничений в Стамбуле 

Мария Грибова 51 минуту назад
Стала известна дата снятия ограничений в Стамбуле
Фото: РИА Новости
Директор по здравоохранению турецкой провинции Кемаль Мемисоглу заявил, что в Стамбуле готовятся снять действующие в связи с пандемией ограничения с 1 марта. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
Как сообщил Мемисоглу, количество заболевших коронавирусом в мегаполисе сведено к минимуму, а число пациентов в больницах уменьшилось. И окончательное решение будет принято в зависимости от рекомендаций Министерства здравоохранения.
Какие ограничения планируется снять в первую очередь, директор по здравоохранению Стамбула не пояснил.
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Новости путешествий , Минздрав РФ
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