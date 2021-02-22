Почему не во всех самолетах есть Wi-Fi 

В США доступ к интернету есть практически во всех самолетах. Для американских пассажиров сидеть в социальных сетях и переписываться в мессенджерах во время полета — ничего удивительного. Россияне до сих пор еще не привыкли к такому комфорту: на большинстве рейсов не предоставляют услугу Wi-Fi. Если в самолете и есть интернет, то он платный. "Рамблер" рассказывает, почему авиакомпании не сделают Wi-Fi доступным.

Эксперты считают, что доступ к интернету во время полета снижает уровень аэрофобии пассажиров. Кроме того, сидя в телефоне, люди меньше беспокоят стюардесс. А 10 часов в небе все-таки комфортнее провести, переписываясь с друзьями, смотря фильмы, слушая подкасты или читая. Многие во время полета работают, и интернет для них очень кстати. Поэтому вероятнее, что из двух авиакомпаний пассажир выберет ту, где есть Wi-Fi.

Почему же тогда его еще не сделают повсеместно? Оборудование для установки Wi-Fi очень дорогое. Самолет соединяется с интернетом через спутник. Из-за высокой скорости и из-за того, что точка подключения постоянно движется, пропускная способность канала очень низкая, и обеспечить высокоскоростную связь на борту сложно. Также на качество соединения влияют метеоусловия. Именно поэтому доступ к интернету на борту стоит денег.

Бесплатный интернет не принесет прибыли авиакомпании, поэтому устанавливать дорогие Wi-Fi-модули невыгодно. Кроме того, если все разом подключатся к сети, итак нестабильный канал забьется и не будет работать.