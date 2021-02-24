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Стюардесса рассказала, как бортпроводницы ходят в туалет 

Анна Арсеньева 6 часов назад
Стюардесса рассказала, как бортпроводницы ходят в туалет
Фото: depositphotos.com
Российская стюардесса Рушана рассказала, как бортпроводницы ходят в туалет во время рейса. Этим девушка поделилась в своем TikTok-аккаунте @ms_rusha01.
По словам стюардессы, им разрешено ходить в уборную во время полета, однако отдельной комнаты у них нет. Члены экипажа ходят в тот же туалет, что и пассажиры.
Кроме того, бортпроводница рассказала, что, если кого-то тошнит в самолете, он сам должен убрать за собой:

"А вы думали, что это делаем мы? Не-а!".

Ранее "Рамблер" сообщал, что названы самые популярные направления авиаперелетов по РФ.
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