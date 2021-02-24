Стюардесса рассказала, как бортпроводницы ходят в туалет 

Российская стюардесса Рушана рассказала, как бортпроводницы ходят в туалет во время рейса. Этим девушка поделилась в своем TikTok-аккаунте @ms_rusha01.

По словам стюардессы, им разрешено ходить в уборную во время полета, однако отдельной комнаты у них нет. Члены экипажа ходят в тот же туалет, что и пассажиры.

Кроме того, бортпроводница рассказала, что, если кого-то тошнит в самолете, он сам должен убрать за собой: