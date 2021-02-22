Джонсон назвал сроки снятия ограничений в Великобритании 

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал сроки снятия коронавирусных ограничений в стране. Об этом сообщает «Би-би-си».

Джонсон поделился, что первые ограничения будут отменены 8 марта. Будут открыты школы и разрешены встречи под открытым небом с одним посторонним человеком. А 29 марта в стране начнут работу теннисные корты, гольф-клубы и будут разрешены занятия спортом под открытым небом. Также можно будет собираться компаниям по шесть человек или двум семьям. Затем уже будут открыты непродовольственные магазины и прочие заведения.

Премьер подчеркнул, что, возможно, к 21 июня правительство сможет снять все коронавирусные ограничения.