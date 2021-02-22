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Джонсон назвал сроки снятия ограничений в Великобритании 

Мария Грибова 58 минут назад
Джонсон назвал сроки снятия ограничений в Великобритании
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал сроки снятия коронавирусных ограничений в стране. Об этом сообщает «Би-би-си».
Джонсон поделился, что первые ограничения будут отменены 8 марта. Будут открыты школы и разрешены встречи под открытым небом с одним посторонним человеком. А 29 марта в стране начнут работу теннисные корты, гольф-клубы и будут разрешены занятия спортом под открытым небом. Также можно будет собираться компаниям по шесть человек или двум семьям. Затем уже будут открыты непродовольственные магазины и прочие заведения.
Премьер подчеркнул, что, возможно, к 21 июня правительство сможет снять все коронавирусные ограничения.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Великобритания возобновит авиасообщение не ранее 17 мая.
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