Великобритания возобновит авиасообщение не ранее 17 мая 

Великобритания возобновит авиасообщение с другими странами не ранее 17 мая. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на правительство страны.
Согласно сообщению, рабочая группа при правительстве к 12 апреля «представит отчет с рекомендациями, направленными на то, чтобы как можно скорее вернуться к международным поездкам, контролируя при этом риски, связанные с завозными случаями заболевания и вариантами, вызывающими озабоченность».
И только после этого правительство примет решение об открытии границ, однако это произойдет не раньше 17 мая.
Ранее «Рамблер» писал о том, что стала известна дата снятия ограничений в Стамбуле.