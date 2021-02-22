Великобритания возобновит авиасообщение не ранее 17 мая 

Великобритания возобновит авиасообщение с другими странами не ранее 17 мая. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на правительство страны.

Согласно сообщению, рабочая группа при правительстве к 12 апреля «представит отчет с рекомендациями, направленными на то, чтобы как можно скорее вернуться к международным поездкам, контролируя при этом риски, связанные с завозными случаями заболевания и вариантами, вызывающими озабоченность».

И только после этого правительство примет решение об открытии границ, однако это произойдет не раньше 17 мая.