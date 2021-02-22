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Великобритания возобновит авиасообщение не ранее 17 мая 

Мария Грибова 2 часа назад
Великобритания возобновит авиасообщение не ранее 17 мая
Фото: РИА Новости
Великобритания возобновит авиасообщение с другими странами не ранее 17 мая. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на правительство страны.
Согласно сообщению, рабочая группа при правительстве к 12 апреля «представит отчет с рекомендациями, направленными на то, чтобы как можно скорее вернуться к международным поездкам, контролируя при этом риски, связанные с завозными случаями заболевания и вариантами, вызывающими озабоченность».
И только после этого правительство примет решение об открытии границ, однако это произойдет не раньше 17 мая.
Ранее «Рамблер» писал о том, что стала известна дата снятия ограничений в Стамбуле.
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