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Сотрудник ФСБ рассказал, как выявляют злоумышленников в аэропортах 

Полина Алферова 40 минут назад
Сотрудник ФСБ рассказал, как выявляют злоумышленников в аэропортах
Фото: Pixabay
Сотрудник ФСБ анонимно рассказал «МК» схему обнаружения террористов-смертников в аэропортах. Прежде всего, под пристальным вниманием находятся рейсы из мусульманских стран.

«На карандаш с европейских направлений берем выходцев из СНГ, с Кавказа и из Татарстана», — уточнил он.

По прибытии в Москву сотрудники ФСБ могут поговорить с ними, но на туристов эта мера обычно не распространяется.
«А вот если человек прожил, например, полтора года в Турции, несомненно, присутствует повод для опроса», — подчеркнул сотрудник ФСБ.
Чаще всего в беседе интересуются источником дохода и причиной возвращения. Как правило, опрашивают 10-15 человек с рейса из Ирана или Турции. В разговоре сотрудники ФСБ используют специальные слова и фразы, знакомые именно исламским радикалам и наблюдают за реакцией.

«За десять минут становится ясно, что из себя представляет пассажир», — объяснил силовик.

А вот одежда путешественника давно не является поводом для пристального наблюдения:
«Абсолютно все экстремисты прилетают в обычной одежде. Они уже знают, что длинная борода или черный балахон сразу вызовут подозрения».
Ранее «Рамблер» писал, что стюардесса объяснила тайный смысл жестов бортпроводников.
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Новости путешествий , ФСБ
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