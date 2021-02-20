Россиянка рассказала о бюджетном отдыхе в Бодруме 

Россиянка в феврале бюджетно провела отпуск на самом дорогом курорте Турции — в Бодруме. Своими впечатлениями путешественница поделилась в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».

Самыми дорогими для туристки оказались билеты на самолет. Авиаперелет до Даламана обошелся россиянке в 8,6 тысячи рублей. А до самого Бодрума она добиралась автостопом.

За сутки проживания в двухместном номере отеля без питания туристка отдала 450 рублей. На завтраки и ужина туристка отправлялась в кафе напротив гостиницы. За яичницу, булку симит и чай туристка платила десять лир (100 рублей). На вечер — рис и курица с овощами или половина порции картофеля с мясом обходились ей в 15 и семь лир соответственно (150 и 70 рублей).

Россиянка также рассказала, что за три дня успела осмотреть весь Бодрум.