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Россиянка рассказала о бюджетном отдыхе в Бодруме 

Мария Грибова 2 часа назад
Россиянка рассказала о бюджетном отдыхе в Бодруме
Фото: depositphotos.com
Россиянка в феврале бюджетно провела отпуск на самом дорогом курорте Турции — в Бодруме. Своими впечатлениями путешественница поделилась в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
Самыми дорогими для туристки оказались билеты на самолет. Авиаперелет до Даламана обошелся россиянке в 8,6 тысячи рублей. А до самого Бодрума она добиралась автостопом.
За сутки проживания в двухместном номере отеля без питания туристка отдала 450 рублей. На завтраки и ужина туристка отправлялась в кафе напротив гостиницы. За яичницу, булку симит и чай туристка платила десять лир (100 рублей). На вечер — рис и курица с овощами или половина порции картофеля с мясом обходились ей в 15 и семь лир соответственно (150 и 70 рублей).
Россиянка также рассказала, что за три дня успела осмотреть весь Бодрум.
Ранее «Рамблер» писал о том, что китаянку удивили выражения лиц русских во время поездки в Россию.
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