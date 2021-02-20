Китаянку удивили выражения лиц русских во время поездки в Россию 

Китайская туристка, побывавшая в России, поделилась своими впечатлениями. Рассказ Хао Линь опубликован на платформе «Яндекс. Дзен».

По словам китаянки, ее поразило поведение местных жителей.

«Русские показались тихими, безмолвными и спокойными. У них почти не менялось выражение лица. Наша туристическая группа была похожа на чашку холодной воды, которую внезапно вылили в кастрюлю с горячим маслом, и она создала много шума», — отметила она.

Девушка также отметила, что иногда она чувствовала себя небезопасно и напряженно. Во время поездки по маршруту Москва — Санкт-Петербург ей попались буйные попутчики. А также в метро к Линь подошла агрессивная женщина что-то резко ей высказала, после чего ушла.

Путешественница также сравнила экологические проблемы России и Китая. А еще ей показалось, что в России не так холодно, как принято думать.

«Страна, в которой я живу, страдает от сильного загрязнения, но я не осознавала, что загрязнение можно увидеть или ощутить так явно в других странах», — подчеркнула она.

Неожиданностью для туристки стало отсутствие перевода городских надписей на английский язык.