Россиянка рассказала о негативных сторонах отдыха в Армении 

Побывавшая в Армении россиянка рассказала о негативных сторонах отпуска в этой стране. Своим личным впечатлением она поделилась в блоге на платформе "Яндекс. Дзен".

Девушка отметила, что одиноким женщинам придется готовиться к повышенному вниманию со стороны местных мужчин. По словам блогерши, они заигрывают с приезжими дамами, потому что с местными девушками возможны только серьезные отношения.

"Мне не нравится, что они сразу переходят на личное. Спрашивают про мужа, парня, брата, отца. Кто где работает, чем занимается. О тебе захочет узнать совсем незнакомый мужик",

— написала она.

Также блогерша отметила высокую калорийность местной еды.

"Толстеть придется с завтрака: сладкая тыквенная каша, далее омлет с домашним сыром, сырники с грецким орехом, яичница по-армянски с томатами, назук — это такие булочки с начинкой из орешков, перемешанных в сахаре".

Кроме того, она посоветовала не принимать угощения в виде бесплатного алкоголя.