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Зимовавшая в Турции россиянка раскрыла реальные цены на еду в стране 

Даня Виттиг 3 часа назад
Зимовавшая в Турции россиянка раскрыла реальные цены на еду в стране
Фото: depositphotos.com
Россиянка, уехавшая в Турцию на зиму, раскрыла реальную стоимость местных продуктов. Об этом она рассказала на платформе «Яндекс. Дзен».
Автор удивила подписчиков, сказав, что на еду в Турции россияне тратят меньше денег, чем в родной стране.

«Особенно если большую часть вашего рациона составляют фрукты и овощи, цены на которые практически не меняются год от года и держатся на очень низком уровне», — пояснила она.

По ее словам, стоимость персиков осенью составляет примерно 50 рублей за килограмм, апельсинов и мандаринов зимой — 20-30 рублей за килограмм, а гранаты — 20 рублей за штуку. В среднем на недельный запас провизии у нее уходит около 300 лир (три тысячи рублей).
Россиянка также рассказала, что курицу можно купить за 149 рублей за килограмм, говяжьи стейки — за 333 рубля за килограмм, молоко — за 53 рубля за литр, 30 штук яиц обходятся примерно в 200 рублей, твердый сыр — 219 рублей за килограмм.
При этом пакет макарон можно приобрести за 25 рублей, овсянки — за 125 рублей, а килограмм риса — за 100 рублей.
Ранее "Рамблер" сообщал, что дороже Сочи или Турция.
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