Россиянин разделся на пляже Геленджика в мороз

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Россиянин разделся на пляже Черного моря в Геленджике при аномальных морозах. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте @krasnodar_kray, освещающем события на Кубани.

На видео можно увидеть, как неизвестный мужчина снимает с себя куртку и кофту, а затем начинает бежать по понтону с голым торсом.

Вот как администраторы аккаунта подписали публикацию:

«Экстремальные виды развлечений молодежи в Геленджике. Сегодня аномальные морозы, а скорость ветра 25 метров в секунду».

Пользователи Сети не остались в стороне и прокомментировали ролик:

«Можно проявить себя в чем то другом… такие выступления не всегда заканчиваются благополучно, жизнь одна, берегите себя».

«Ему крупно повезло. Но это не значит, что и другим повезет. Раз на раз не приходится».