Россиянин разделся на пляже Геленджика в мороз

Россиянин разделся на пляже Черного моря в Геленджике при аномальных морозах. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте @krasnodar_kray, освещающем события на Кубани.
На видео можно увидеть, как неизвестный мужчина снимает с себя куртку и кофту, а затем начинает бежать по понтону с голым торсом.
Вот как администраторы аккаунта подписали публикацию:
«Экстремальные виды развлечений молодежи в Геленджике. Сегодня аномальные морозы, а скорость ветра 25 метров в секунду».
Пользователи Сети не остались в стороне и прокомментировали ролик:
«Можно проявить себя в чем то другом… такие выступления не всегда заканчиваются благополучно, жизнь одна, берегите себя».
«Ему крупно повезло. Но это не значит, что и другим повезет. Раз на раз не приходится».
«Ну зачем так рисковать? Со здоровьем шутки плохи».
Ранее «Рамблер» писал о том, что сочинцы сравнили приезжающих туристов из разных регионов.