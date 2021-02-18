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Россиянин разделся на пляже Геленджика в мороз и прослыл глупым 

Мария Грибова 3 часа назад
Россиянин разделся на пляже Черного моря в Геленджике при аномальных морозах. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте @krasnodar_kray, освещающем события на Кубани.
На видео можно увидеть, как неизвестный мужчина снимает с себя куртку и кофту, а затем начинает бежать по понтону с голым торсом.
Вот как администраторы аккаунта подписали публикацию:

«Экстремальные виды развлечений молодежи в Геленджике. Сегодня аномальные морозы, а скорость ветра 25 метров в секунду».

Пользователи Сети не остались в стороне и прокомментировали ролик:

«Можно проявить себя в чем то другом… такие выступления не всегда заканчиваются благополучно, жизнь одна, берегите себя».

«Ему крупно повезло. Но это не значит, что и другим повезет. Раз на раз не приходится».

«Ну зачем так рисковать? Со здоровьем шутки плохи».

Ранее «Рамблер» писал о том, что сочинцы сравнили приезжающих туристов из разных регионов.
Новости путешествий , Видео
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