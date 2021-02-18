Сочинцы сравнили приезжающих туристов из разных регионов

Жители Сочи рассказали, какие черты характера свойственны туристам в зависимости от места, в котором они живут. Наблюдениями жителей курортного города делится онлайн-сервис Tvil.ru.

Оказалось, что сочинцы считают, что путешественники, приехавшие из северных регионов, отличаются взаимовыручкой. Суровые условия жизни сделали их более отзывчивыми к нуждам других, поэтому туристы с Севера всегда готовы прийти на помощь.

Петербуржцы, как правило, удивляются мандариновым садам и наслаждаются местным климатом. Так как капризная погода Санкт-Петербурга не дает жителям этого города в полной мере насладиться солнцем.

Также местные жители считают москвичей воспитанными и деликатными. Вместе с тем, именно от жителей столицы отельеры слышат больше всего претензий относительно сервиса.