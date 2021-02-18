Россияне составили свой рейтинг городов с лучшими отелями 

Россияне рассказали о городах мира, в которых отели им пришлись по душе больше всего. Опрос провел сервис туризма OneTwoTrip.

Оказалось, что жилье в Праге понравилось россиянам больше всего. На втором месте — гостиницы и апартаменты в Сочи. Дубай же оказался третьим по популярности в данном списке.

В рейтинг также вошли такие города как Санкт-Петербург, Барселона, Париж, Рим, Будапешт, Калининград, Амстердам, Стамбул, Тбилиси, Казань, Лиссабон, Москва, Пхукет и Таллин. Список городов представлен по убыванию рейтинга.

Также специалисты выяснили, что в отелях при поездках по России останавливаются только 60% путешественников, а за границей — 62%. Остальные предпочитают жить в апартаментах.