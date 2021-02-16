Повар московского хостела раскрыла, из чего реально делают омлет 

Россиянка, работавшая поваром в московском хостеле, раскрыла состав популярного блюда, которое часто готовятся для приезжих туристов. Об этом она сообщила в блоге на платформе "Яндекс. Дзен".

По словам девушки, самым большим удивлением для нее стал приготовление омлета. Чтобы постояльцы вдруг не отравились, блюдо из яиц заменили на яичный полуфабрикат.

«Еще в школе на уроках биологии нас учили, что недоваренные и сырые яйца могут вызвать сальмонеллез, болезнь, опасную для жизни. Такие риски ни одно заведение взять на себя не захочет, поэтому и был придуман меланж», — пояснила автор заметки.

Она уточнила, что меланжем называется смесь из желтков и белков с сахаром, солью и глицерином, которые хорошо перемешивают и пастеризуют. Этот продукт широко используется в пекарнях и гостиничном деле.

Повар отметила, что на вкус смесь получается «гадкой» и не похожей на обычный омлет.

«Настоящие, свежие яйца гораздо, гораздо вкуснее», — отметила девушка.

Она также добавила, что все желающие могут попробовать меланж, так как смесь продается в крупных магазинах.