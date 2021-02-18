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В Сочи готовятся к наплыву туристов на февральские праздники 

Мария Грибова 4 часа назад
В Сочи готовятся к наплыву туристов на февральские праздники
Фото: РИА Новости
В Сочи ожидают ажиотажный наплыв туристов к выходным с 21 по 23 февраля. Об этом стало известно изданию «Кубанские новости».
Согласно подсчетам аналитиков, к 18 февраля в курортном городе находится около 76 тысяч туристов, а к предстоящим праздникам гостиницы будут заполнены на 90 процентов.
Заместитель главы Сочи Владимир Пушкарев отметил, что необходимо обеспечить полную безопасность гостей и ограничить продажи ски-пассов, чтобы избежать очередей на подъемниках. А также напомнил про соблюдение социальной дистанции и существующую опасность схода лавин в регионе.
Ранее «Рамблер» писал о том, что авиакомпании начали запрещать тряпичные маски.
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