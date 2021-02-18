В Сочи готовятся к наплыву туристов на февральские праздники 

В Сочи ожидают ажиотажный наплыв туристов к выходным с 21 по 23 февраля. Об этом стало известно изданию «Кубанские новости».

Согласно подсчетам аналитиков, к 18 февраля в курортном городе находится около 76 тысяч туристов, а к предстоящим праздникам гостиницы будут заполнены на 90 процентов.

Заместитель главы Сочи Владимир Пушкарев отметил, что необходимо обеспечить полную безопасность гостей и ограничить продажи ски-пассов, чтобы избежать очередей на подъемниках. А также напомнил про соблюдение социальной дистанции и существующую опасность схода лавин в регионе.