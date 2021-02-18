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Авиакомпании начали запрещать тряпичные маски 

Мария Грибова 2 часа назад
Авиакомпании начали запрещать тряпичные маски
Фото: РИА Новости
Крупные авиакомпании начинают запрещать тряпичные маски для полётов в самолетах. Маски должны быть обязательно медицинскими. Об этом сообщает портал frequentflyers.ru.
С 1 февраля 2021 года требование носить только одноразовые медицинские маски респираторы класса FFP2 ввела на всех рейсах авиакомпания Lufthansa. Аналогичные LATAM Airlines Group (группа авиакомпаний в Южной Америке), добавив респираторы типа KN95 или N95 без клапана выдоха.
Ранее «Рамблер» писал о том, что названо самое удобное место в самолете.
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Новости путешествий , Lufthansa
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