Названо самое удобное место в самолете 

Британский путешественник Джжон Берфитт назвал самые удобные места в самолете для длительных перелетов. Об этом сообщает издание The Mirror.

Путешественник предложил выбрать «худшее» место в салоне, а именно сиденье у окна в задней части самолета у туалетов. Дело в том, что для многих раздражающей вещью для пассажиров являются удары ногами по спинке кресла попутчиком. А на том месте этого не грозит.

Берффит также перечислил и другие преимущества данного расположения. Например, бортпроводники не задевают это кресло тележкой, и еще на нем можно подремать, прислонившись к стене.