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Названо самое удобное место в самолете 

Мария Грибова 2 часа назад
Названо самое удобное место в самолете
Фото: depositphotos.com
Британский путешественник Джжон Берфитт назвал самые удобные места в самолете для длительных перелетов. Об этом сообщает издание The Mirror.
Путешественник предложил выбрать «худшее» место в салоне, а именно сиденье у окна в задней части самолета у туалетов. Дело в том, что для многих раздражающей вещью для пассажиров являются удары ногами по спинке кресла попутчиком. А на том месте этого не грозит.
Берффит также перечислил и другие преимущества данного расположения. Например, бортпроводники не задевают это кресло тележкой, и еще на нем можно подремать, прислонившись к стене.
Ранее «Рамблер» писал о том, что в Турции начали подготовку к летнему сезону.
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