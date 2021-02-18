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В Турции начали подготовку к летнему сезону 

Стелла Шмель 58 минут назад
В Турции начали подготовку к летнему сезону
Фото: depositphotos.com
Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил о возможном ослаблении ограничительных мер. Об этом он сказал в своем телеобращении после заседания кабинета министров.
По словам президента, уже в марте власти планируют начать постепенное возвращение страны к нормальной жизни.
Одна из мер — разделение провинций Турции на категории с низким, средним, высоким и очень высоким риском заражения коронавирусом на основе показателей инфицирования и вакцинации.
Также в ближайшее время объявят план по снижению ограничительных мер для местных кафе и ресторанов.
Очевидно, что Турция готовится к открытию туристического сезона, старт которого запланирован на 1 апреля.
Ранее "Рамблер" писал, что туристка из России перечислила главные разочарования от Дубая.
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Новости путешествий , Реджеп Эрдоган
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