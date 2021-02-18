В Турции начали подготовку к летнему сезону 

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Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил о возможном ослаблении ограничительных мер. Об этом он сказал в своем телеобращении после заседания кабинета министров.

По словам президента, уже в марте власти планируют начать постепенное возвращение страны к нормальной жизни.

Одна из мер — разделение провинций Турции на категории с низким, средним, высоким и очень высоким риском заражения коронавирусом на основе показателей инфицирования и вакцинации.

Также в ближайшее время объявят план по снижению ограничительных мер для местных кафе и ресторанов.

Очевидно, что Турция готовится к открытию туристического сезона, старт которого запланирован на 1 апреля.