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Туристка из России перечислила главные разочарования от Дубая 

Стелла Шмель 1 час назад
Туристка из России перечислила главные разочарования в Дубае
Фото: depositphotos.com
Путешественница из России провела в Дубае почти месяц. Она рассказала о главных разочарованиях, которые настигли ее во время отдыха в Эмиратах. Своими размышлениями она поделилась в блоге на платформе "Яндекс. Дзен".
Во-первых, туристка рассказала, что при посещении Абу-Даби, в отличие от Дубая, нужно иметь при себе не только отрицательный тест на коронавирус, но и пройти десятидневный карантин.
Также ей не понравилось обслуживание в ресторане при отеле Qasr Al Sarab Desert Resort. Она обратила внимание, что несмотря на то, что вечером было холодно, газовых обогревателей и пледов не хватило на всех гостей.

"При таких ценах обслуживание никакое. Не тратьте время и деньги!",

— отметила она, добавив, что отдала 15 тысяч рублей за ужин с вином.
Путешественница была недовольна и правилами посещения мечети в Абу-Даби. По ее словам, фотографироваться на фоне мечети разрешено только в маске, а волосы у женщин ни в коем случае не должны вылезать из абайи.

"Вместо того чтобы наслаждаться красотой, постоянно думаешь, как бы не сделать что-то не так",

— прокомментировала она.
Ранее "Рамблер" писал, что сочинцы сравнили приезжающих туристов из разных регионов.
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