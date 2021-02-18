Туристка из России перечислила главные разочарования в Дубае

Путешественница из России провела в Дубае почти месяц. Она рассказала о главных разочарованиях, которые настигли ее во время отдыха в Эмиратах. Своими размышлениями она поделилась в блоге на платформе "Яндекс. Дзен".

Во-первых, туристка рассказала, что при посещении Абу-Даби, в отличие от Дубая, нужно иметь при себе не только отрицательный тест на коронавирус, но и пройти десятидневный карантин.

Также ей не понравилось обслуживание в ресторане при отеле Qasr Al Sarab Desert Resort. Она обратила внимание, что несмотря на то, что вечером было холодно, газовых обогревателей и пледов не хватило на всех гостей.

"При таких ценах обслуживание никакое. Не тратьте время и деньги!",

— отметила она, добавив, что отдала 15 тысяч рублей за ужин с вином.

Путешественница была недовольна и правилами посещения мечети в Абу-Даби. По ее словам, фотографироваться на фоне мечети разрешено только в маске, а волосы у женщин ни в коем случае не должны вылезать из абайи.

"Вместо того чтобы наслаждаться красотой, постоянно думаешь, как бы не сделать что-то не так",

— прокомментировала она.