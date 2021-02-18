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Дебошир заплатит за сорванный рейс 50 тысяч долларов 

Стелла Шмель 3 часа назад
Дебошир заплатит за сорванный рейс 50 тысяч долларов
Фото: depositphotos.com
Буйный пассажир заплатит 50 тысяч долларов за сорванный рейс. Именно такую сумму постановил выплатить суд. Об этом сообщает Fox News.
Случай произошел в феврале 2020 года, когда во время рейса из Лос-Анджелеса в Токио 52-летний Шексан Кумтонг принялся стучать кулаком в дверь туалета. Стюардесса, которая это увидела, предложила Кумтонгу пройти в другую комнату, на это он ее грубо оттолкнул. После он вернулся на свое место и заснул. Проснувшись, начал требовать спиртные напитки, но, получив отказ, стал конфликтовать с бортпроводниками, а затем и вовсе напал на одну из стюардесс, ударил ее по лицу и грозился убить. Из-за происшествия на борту рейс пришлось экстренно посадить в Анкоридже.
Суд постановил Кумтонгу возместить все расходы авиакомпании — 49 793 доллара. Также ему назначили пять лет условного срока.
Ранее "Рамблер" писал, что россияне составили свой рейтинг городов с лучшими отелями.
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