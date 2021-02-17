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Россияне назвали раздражающие черты туристов-соотечественников 

Мира Маркина 1 час назад
Россияне назвали раздражающие черты туристов-соотечественников
Фото: Кадр из сериала "Сваты"
Онлайн-сервис "Туту.ру" провел исследование и выяснил, какое поведение соотечественников за рубежом раздражает россиян больше всего.
Чаще всего туристы жаловались на тех, кто плохо пахнет (27%), или находится в состоянии алкогольного опьянения (21%).
16% опрошенных возмущает поведение людей, которые смотрят видео или слушают музыку без наушников. Кроме того, к неприятным попутчикам россияне причислили тех, кто громко разговаривает, скандалит и трогает соседей. Некоторые респонденты отметили, что недолюбливают пассажиров с детьми.
Эксперты портала также выяснили, что 16% туристов регулярно попадаются неприятные попутчики, а 36% опрошенных встречают их редко. 12% признались, что никогда не сталкивались с раздражающими их категориями туристов.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что россиянин продегустировал свежий снег в Сочи.
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