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Россиянин продегустировал свежий снег в Сочи 

Мария Грибова 38 минут назад
Житель Сочи попробовал свежевыпавший снег на горнолыжном курорте и удивил пользователей сети. Видеозапись дегустации опубликована в Instagram-аккаунте @krasnodar_kray.
Мужчина на Красной Поляне записал видео, как он с бокалом вина в руке ест на завтрак снег ложкой.

«Свежий, идеальной кондиции! К черту этикет!»,

— добавляет он и зарывается головой в сугроб.

«Нынче в Красной Поляне подают отличный снег»,

— так автор подписал свою публикацию.
Ранее «Рамблер» писал о том, что россиянка рассказала о необычных привычках турков.
Новости путешествий , Видео
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