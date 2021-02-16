Россиянин продегустировал свежий снег в Сочи 

Житель Сочи попробовал свежевыпавший снег на горнолыжном курорте и удивил пользователей сети. Видеозапись дегустации опубликована в Instagram-аккаунте @krasnodar_kray.
Мужчина на Красной Поляне записал видео, как он с бокалом вина в руке ест на завтрак снег ложкой.
«Свежий, идеальной кондиции! К черту этикет!»,
— добавляет он и зарывается головой в сугроб.
«Нынче в Красной Поляне подают отличный снег»,
— так автор подписал свою публикацию.
Ранее «Рамблер» писал о том, что россиянка рассказала о необычных привычках турков.