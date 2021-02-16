Россиянин продегустировал свежий снег в Сочи 

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Житель Сочи попробовал свежевыпавший снег на горнолыжном курорте и удивил пользователей сети. Видеозапись дегустации опубликована в Instagram-аккаунте @krasnodar_kray.

Мужчина на Красной Поляне записал видео, как он с бокалом вина в руке ест на завтрак снег ложкой.

«Свежий, идеальной кондиции! К черту этикет!»,

— добавляет он и зарывается головой в сугроб.

«Нынче в Красной Поляне подают отличный снег»,

— так автор подписал свою публикацию.