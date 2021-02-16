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Россиянка рассказала о необычных привычках турков 

Мария Грибова 1 час назад
Россиянка рассказала о необычных привычках турков
Фото: РИА Новости
Россиянка, которая много раз была в Турции, назвала самые необычные особенности местных жителей. Этим она поделилась в своем блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
В первую очередь, автор заметила, что турки любят громко ругаться. Позже местные жители объяснили, что во всем виноват турецкий язык — со стороны характерное произношение кажется агрессивным, а громкая речь является национальной особенностью.
Также туристка заметила отсутствие в супермаркетах камер хранения и охранников. Она пояснила, что в стране чувствуется доверие граждан.

«Местные мне сказали, чтобы я всегда торговалась в аптеках, парикмахерских, ремонтных мастерских»,

— поделилась путешественница. По ее словам, если у товара есть ценник, написанный от руки, это не считается официальной ценой.
Также россиянка призналась, что в Турции трудно купить свежесрезанные цветы, в отличие от искусственных или растений в горшках.
Ранее «Рамблер» писал о том, что туристы выбрали лучшее направление для отдыха в Европе.
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