Россиянка рассказала о необычных привычках турков 

Россиянка, которая много раз была в Турции, назвала самые необычные особенности местных жителей. Этим она поделилась в своем блоге на платформе «Яндекс. Дзен».

В первую очередь, автор заметила, что турки любят громко ругаться. Позже местные жители объяснили, что во всем виноват турецкий язык — со стороны характерное произношение кажется агрессивным, а громкая речь является национальной особенностью.

Также туристка заметила отсутствие в супермаркетах камер хранения и охранников. Она пояснила, что в стране чувствуется доверие граждан.

«Местные мне сказали, чтобы я всегда торговалась в аптеках, парикмахерских, ремонтных мастерских»,

— поделилась путешественница. По ее словам, если у товара есть ценник, написанный от руки, это не считается официальной ценой.

Также россиянка призналась, что в Турции трудно купить свежесрезанные цветы, в отличие от искусственных или растений в горшках.