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Мощный шторм в Сочи засняли на видео 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Очевидцы засняли на видео мощный шторм, который случился в Сочи в минувшие выходные. Ролик опубликовали в Instagram-аккаунте @sochi.24.
Прохожие увидели, как над землей сгустились грозовые тучи, задул ветер и появились сильные волны.

«Страшная красота в Сочи», — подписали пост.

Природное явление вызвало восторг у пользователей Сети:

«Сила стихии», «Тот случай, когда страшно красиво», «Прям чувствуется мощь моря», «Дух захватывает! Красиво очень», «Невероятная красота», «Какое небо!», «Вау, зловещая красота», «Такой красоты и у нас хватает, иногда даже со смерчем», «Так красиво, что аж сердце стало биться сильнее», — написали в комментариях.

На выходных в Сочи произошел резкий скачок температур и выпало большое количество осадков. Из-за ветра были отменены десятки рейсов.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Сочи образовались гигантские очереди из туристов на горном курорте.
Новости путешествий , Видео
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