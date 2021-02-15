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В Крыму назвали курорт с самым грязным морем 

Анна Арсеньева 51 минуту назад
Глава Минэкологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев сообщил, что с начала года в Алуште было выявлено 16 случаев сброса сточных вод в море. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
За два месяца сточные воды попадали в море Крыма 33 раза. Больше всего пострадали Симферопольский, Бахчисарайский, Кировский и Нижнегорский районы. Среди городов глава Минэкологии назвал Алушту, Ялту, Феодосию, Судак и Симферополь.
По словам Геннадия Нараева, меры по устранению ущерба окружающей среде уже приняты, а виновные привлечены к ответственности.
Ранее "Рамблер" сообщал, что туристка выяснила у турка поразившие его явления в жизни россиян.
Новости путешествий , Видео , Геннадий Нараев
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