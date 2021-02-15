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Туристка выяснила у турка поразившие его явления в жизни россиян 

Мира Маркина 3 часа назад
Туристка выяснила у турка поразившие его явления в жизни россиян
Фото: depositphotos.com
Россиянка выяснила у знакомого жителя Турции, впервые побывавшего в России, какие явления его больше всего поразили в жизни россиян. Об этом она рассказала в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
Знакомый блогера посетил Санкт-Петербург, где в январе стояли сильные морозы. Именно поэтому в первую очередь турка поразили холода. Кроме того, турист удивился серьезным и хмурым лицам россиян.
Путешественника также оставили в недоумении "боевые бабушки" в метро, которые, несмотря на свою внешнюю хрупкость, бойко передвигались по метрополитену с большими сумками, «отталкивая локтями всех претендующих на сидячие места».

«Он тогда сказал: "Нигде не видел таких сильных и активных бабушек. Как они поднимают эти тюки?!"»,

— говорится в блоге.
Турка также приятно удивила русская кухня: по его мнению, она совсем не похожа на турецкую, но при этом очень вкусная. Отдельно турист выделил борщ и пельмени.
И наконец, приезжего поразила русская закалка: он с удовольствием провел время в бане, но лезть после этого в снег отказался:

«Итогом всех его впечатлений от первой поездки стала фраза: "Россия — удивительнейшая страна, кажется, не хватит жизни, чтобы всю ее познать. Очень хочу вернуться сюда снова!"».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что россиянка случайно прожила с турком полтора месяца и поделилась опытом.
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