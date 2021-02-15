Туристка выяснила у турка поразившие его явления в жизни россиян 

Россиянка выяснила у знакомого жителя Турции, впервые побывавшего в России, какие явления его больше всего поразили в жизни россиян. Об этом она рассказала в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».

Знакомый блогера посетил Санкт-Петербург, где в январе стояли сильные морозы. Именно поэтому в первую очередь турка поразили холода. Кроме того, турист удивился серьезным и хмурым лицам россиян.

Путешественника также оставили в недоумении "боевые бабушки" в метро, которые, несмотря на свою внешнюю хрупкость, бойко передвигались по метрополитену с большими сумками, «отталкивая локтями всех претендующих на сидячие места».

«Он тогда сказал: "Нигде не видел таких сильных и активных бабушек. Как они поднимают эти тюки?!"»,

— говорится в блоге.

Турка также приятно удивила русская кухня: по его мнению, она совсем не похожа на турецкую, но при этом очень вкусная. Отдельно турист выделил борщ и пельмени.

И наконец, приезжего поразила русская закалка: он с удовольствием провел время в бане, но лезть после этого в снег отказался: