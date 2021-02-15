Россиянка сравнила стоимость отдыха в Сочи и Турции 

Россиянка, временно проживающая в Турции, сравнила стоимость отдыха в Сочи и Анталье. Своими рассуждениями девушка поделилась на платформе "Яндекс. Дзен".

В первую очередь блогер проанализировала цены в ресторанах. По ее подсчетам, блюда в Сочи обойдутся на 73,5% дороже, чем в Турции, а вот алкоголь — дешевле. Вместе с тем, по ее наблюдениям, в Анталье ниже стоимость продуктов на рынках (на 5,8%).

Сравнивая цены на транспорт, девушка отметила, что в Сочи на нем передвигаться выгоднее:

«В Анталье дорогой бензин, высокие цены на такси. Поэтому даже в аэропорт я всегда заказываю трансфер онлайн, а не звоню в официальную службу такси. Личные автомобили в Турцию всегда перегоняли из России через Грузию. Покупать их на месте очень дорого».

Россиянка включила в отчет также аренду квартиры, коммунальные услуги и покупку одежды. Подводя итог, туристка отметила, что практически все проанализированные ею пункты, включая аренду жилья, питание и продовольственные товары, в Турции стоят меньше. Таким образом, отдых в Анталье обойдется дешевле.