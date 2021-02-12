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Турист выяснил у жителей Турции необычные для них привычки россиян 

Даня Виттиг 3 часа назад
Турист выяснил у жителей Турции необычные для них привычки россиян
Фото: depositphotos.com
Российский турист пообщался с турками и выяснил, что их удивляло при первой поездке в Россию. Своими мыслями он поделился на платформе «Яндекс. Дзен».
Один из собеседников признался, что его удивил использовать мигалки для того, чтобы объехать пробки на дорогах. Да и самы пробки вызвали у него шок.
Также жители Турции восхитились традицией окунаться в прорубь зимой.

«Один из знакомых признался, что шутил над своей девушкой, когда узнал, что она однажды ныряла, [и заявил,] что она не человек, а инопланетянин, — потому что лично он не купается даже в марте, хотя в Турции в это время бывает плюс 25 градусов», — заметил он.

А еще турков поразил куриный суп. Им кажется, что привычка варить бульон из ног курицы больше относится к китайской или корейской культуре.
Некоторые удивились, что в России автомобиль такси может быть любого цвета и порой без опознавательных знаков. В Турции такое представить просто невозможно.
Последнего героя ввергли в шок машины, стоящие под снегом. Ему казалось, что в таких условиях необходим отапливаемый гараж.
Ранее "Рамблер" сообщал о худших национальностях туристов.
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