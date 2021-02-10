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Хозяйка отеля в Турции назвала страны с туристами «без воспитания» 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Хозяйка отеля в Турции назвала страны с худшими туристами
Фото: depositphotos.com
Россиянин Алексей Кутовой побывал в турецком регионе Каппадокия и пообщался с хозяйкой местного отеля, которая рассказала о самых невоспитанных гостях. Об этом турист написал в своем блоге на платформе "Яндекс. Дзен".
Самыми шумными владелица отеля считает путешественников из Америки и Великобритании. Они обычно громко смеются, ругаются и мешают остальным туристам отдыхать:

"Воспитания у них нет вообще. И, знаете, у нас семья важна, родные. У них этого нет".

Больше всех хозяйке отеля нравятся испанцы:

"Когда они приезжают, это всегда праздник. Они просто такие люди: очень общительные, открытые и веселые"

Туристов из России и Украины женщина назвала почти всегда хорошими и душевными людьми, а из Китая — смешными:

"Они всегда держатся кучками, что-то там щебечут. Мы любим китайцев".

Если кто-то из постояльцев нарушает покой других гостей, их просят покинуть отель:

"Мы хотим, чтобы к нам приезжали только приличные люди: семьи, одиночные путешественники. Тихие и спокойные люди. Мы вообще хотим перестать заселять турков и пускать только иностранцев. С ними меньше проблем".

Ранее "Рамблер" сообщал, что Шарм-эль-Шейх обнесли 36-километровой стеной с колючей проволокой.
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