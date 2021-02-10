Шарм-эль-Шейх обнесли 36-километровой стеной с колючей проволокой 

Власти популярного туристического города Шарм-эль-Шейха в Египте обнесли его стеной с колючей проволокой протяженностью 36 километров. Об этом сообщает CNN.

Ограждение представляет собой череду бетонных плит, которая отделяет курорт от окружающей его пустыни. При этом некоторые из них помеченые черными символами мира. Все люди, въезжающие в город, обязаны пройти через оборудованные камерами видеонаблюдения и сканерами пункты досмотра.

Данные меры предприняты для того, чтобы обезопасить приезжающих туристов, поскольку Шарм-эль-Шейх расположен всего в 360 километрах к югу от северного средиземноморского побережья Синая, где сосредоточены движения исламистских повстанцев.