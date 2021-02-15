Стюардесса объяснила, как вернуть деньги за невозвратный билет 

Российская стюардесса в своем Instagram рассказала, как вернуть деньги за невозвратный билет.

В первую очередь бортпроводница перечислила причины, по которым авиакомпания, как правило, должна вернуть пассажиру потраченные средства. В числе этих причин болезнь путешественника, нездоровье или смерть члена семьи, с которым был запланирован перелет. Кроме того, вернуть средства можно в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением перевозчиком обязательств по договору.

Чтобы возместить потраченную сумму, россиянка посоветовала до отправки рейса уведомить авиакомпанию о невозможности совершить перелет, затем отправить письмо с соответствующим содержанием на e-mail и позвонить на "горячую линию".

После этого туристу также следует собрать все "доказательства" и зафиксировать факты, а затем направить готовый пакет документов с копией авиабилетов заказным письмом с описью и уведомлением о вручении.

«Если невозвратные билеты были приобретены в комплекте с туром, потребовать у турагентства вернуть деньги и за авиабилеты, и за стоимость путевки»,

— подчеркнула стюардесса.