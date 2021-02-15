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Стюардесса объяснила, как вернуть деньги за невозвратный билет 

Мира Маркина 2 часа назад
Стюардесса объяснила, как вернуть деньги за невозвратный билет
Фото: @maniadelcielo
Российская стюардесса в своем Instagram рассказала, как вернуть деньги за невозвратный билет.
В первую очередь бортпроводница перечислила причины, по которым авиакомпания, как правило, должна вернуть пассажиру потраченные средства. В числе этих причин болезнь путешественника, нездоровье или смерть члена семьи, с которым был запланирован перелет. Кроме того, вернуть средства можно в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением перевозчиком обязательств по договору.
Чтобы возместить потраченную сумму, россиянка посоветовала до отправки рейса уведомить авиакомпанию о невозможности совершить перелет, затем отправить письмо с соответствующим содержанием на e-mail и позвонить на "горячую линию".
После этого туристу также следует собрать все "доказательства" и зафиксировать факты, а затем направить готовый пакет документов с копией авиабилетов заказным письмом с описью и уведомлением о вручении.

«Если невозвратные билеты были приобретены в комплекте с туром, потребовать у турагентства вернуть деньги и за авиабилеты, и за стоимость путевки»,

— подчеркнула стюардесса.
Блогер добавила, что в настоящее время подобные условия соблюдают авиакомпании "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", Utair, "Победа", KLM и AirFrance.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что стюардессы рассказали, как опознать потенциально опасных пассажиров.
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Новости путешествий , АК S7 , Air France , Аэрофлот , Уральские авиалинии , ЮТэйр
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