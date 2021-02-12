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Стюардессы рассказали, как опознать потенциально опасных пассажиров 

Даня Виттиг 2 часа назад
Стюардессы рассказали, как опознать потенциально опасных пассажиров
Фото: depositphotos.com
Стюардессы отвечают за безопасность пассажиров в ходе полета. Девушки назвали признаки потенциально опасных пассажиров, на которые они обращают внимание. Этой информацией сотрудницы поделились на сайте Reddit, сообщает Daily Mail.
Дженис Бриджер работает стюардессой уже 27 лет. Она рассказала, что всегда отмечает людей без сумок или одетых в необычную одежду.
Например, иногда люди надевают одежду, которая не соответствует сезону.

«Меня смущает, когда пассажир одет в зимнее пальто, хотя сейчас лето», — добавляет Салли Энн МакЛаган, бортпроводник компании Mesa Airlines.

Такие туристы выглядят подозрительно, и бортпроводники могут принять дополнительные меры.

«Если видим, что кто-то находится в состоянии алкогольного опьянения, мы просим его покинуть борт», — заявляет Бриджер.

Бриджер также старается определить, есть ли на борту болеющие люди.

«Обычно мы просим их пропустить рейс, никому не нужны их микробы гриппа!» — сказала стюардесса.

Ранее "Рамблер" сообщал, что означает "мертвая голова" на борту.
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