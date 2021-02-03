Стюардесса раскрыла смысл фразы «мертвая голова» на борту 

Стюардесса украинского лоукостера SkyUp Airlines объяснила смысл фразы из специального языка бортпроводников, которую члены экипажа нередко используют на борту. Бортпроводница поделилась информацией в своем Instagram.

Речь идет о термине deadhead, который дословно переводится как "мертвая голова". Как выяснилось, так говорят о сотруднике авиакомпании, который летит по нуждам организации, но при этом не выполняет своих прямых обязанностей и занимает место среди пассажиров.

По словам автора поста, "дедходы" порой могут осуществлять такие перелеты, будучи одетыми в униформу, из-за чего окружающие их пассажиры обычно недоумевают:

«Если вы видите, что бортпроводник сидит на пассажирском сиденье, пьет чай и читает книгу, то не думайте, что он совсем разленился. Он просто дедхед на этом рейсе!»,

— объяснила стюардесса, добавив, что требования к внешнему виду в таких случаях зависят от правил перевозчиков и аэропортов.

Девушка привела в пример ситуацию, когда кто-то из членов экипажа внезапно заболевает в командировке и его отправляют "дедхедом" домой, а на место заболевшего прибывает замена.