Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶

Стюардесса раскрыла смысл фразы «мертвая голова» на борту 

Мира Маркина 5 часов назад
Стюардесса раскрыла смысл фразы «мертвая голова» на борту
Фото: depositphotos.com
Стюардесса украинского лоукостера SkyUp Airlines объяснила смысл фразы из специального языка бортпроводников, которую члены экипажа нередко используют на борту. Бортпроводница поделилась информацией в своем Instagram.
Речь идет о термине deadhead, который дословно переводится как "мертвая голова". Как выяснилось, так говорят о сотруднике авиакомпании, который летит по нуждам организации, но при этом не выполняет своих прямых обязанностей и занимает место среди пассажиров.
По словам автора поста, "дедходы" порой могут осуществлять такие перелеты, будучи одетыми в униформу, из-за чего окружающие их пассажиры обычно недоумевают:

«Если вы видите, что бортпроводник сидит на пассажирском сиденье, пьет чай и читает книгу, то не думайте, что он совсем разленился. Он просто дедхед на этом рейсе!»,

— объяснила стюардесса, добавив, что требования к внешнему виду в таких случаях зависят от правил перевозчиков и аэропортов.
Девушка привела в пример ситуацию, когда кто-то из членов экипажа внезапно заболевает в командировке и его отправляют "дедхедом" домой, а на место заболевшего прибывает замена.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что стюардесса в мини-юбке приняла необычную позу и впечатлила Сеть.
Видео дня. Как выглядят самые страшные и необычные мосты
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Места на планете с самым экстремальным климатом
10:19
Места на планете с самым экстремальным климатом
Заграница
Как выглядят самые страшные и необычные мосты
07:14
Как выглядят самые страшные и необычные мосты
Заграница
Что нужно знать туристам о древних обычаях Индии
09:43
Что нужно знать туристам о древних обычаях Индии
Заграница
Туристка засняла «кисель» из медуз в зимнем Крыму
00:49
Туристка засняла «кисель» из медуз в зимнем Крыму
Отдых в России
Что будет, если в двигатель самолета попадет птица
04:23
Что будет, если в двигатель самолета попадет птица
Лайфхаки
Эвакуация лыжников в Красной поляне попала на видео
00:54
Эвакуация лыжников в Красной поляне попала на видео
Отдых в России
Что происходит на островах, на которых помещается один дом
11:13
Что происходит на островах, на которых помещается один дом
Заграница
Россияне скупают туры в Занзибар и Дубай. Что там происходит
09:40
Россияне скупают туры в Занзибар и Дубай. Что там происходит
Заграница
Древние места, которые были открыты недавно
10:19
Древние места, которые были открыты недавно
Заграница
Почему самолеты не летают над Тибетом
12:36
Почему самолеты не летают над Тибетом
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение