Стюардесса в мини приняла необычную позу и впечатлила Сеть

Немецкая стюардесса Анна приняла необычную позу в салоне самолета и впечатлила пользователей Сети. Снимок девушки опубликовал Instagram-аккаунт @cabin_crew_beauties, освещающий жизнь членов экипажа по всему миру.
На размещенном кадре запечатлено, как немка сидит поверх пассажирских кресел, держась рукой за открытую багажную полку. Бортпроводница одета в униформу — на ней темно-синяя мини-юбка, белая блузка, строгие черные туфли и платок.
Подписчики аккаунта восхитились стюардессой и оставили комментарии под фото:
«До чего прекрасный снимок»,
«Очень красивая улыбка и длинные сексуальные ноги!»,
«Как же замечательно»,
«Такая забавная девушка»,
«Ошеломительные ноги»,
«Вау!»,
«Изумительная».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что стюардесса рассказала, как мстит пассажирам за хамство.