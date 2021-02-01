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Стюардесса в мини-юбке приняла необычную позу и впечатлила Сеть 

Мира Маркина 3 часа назад
Стюардесса в мини приняла необычную позу и впечатлила Сеть
Фото: @_sophieeflies
Немецкая стюардесса Анна приняла необычную позу в салоне самолета и впечатлила пользователей Сети. Снимок девушки опубликовал Instagram-аккаунт @cabin_crew_beauties, освещающий жизнь членов экипажа по всему миру.
На размещенном кадре запечатлено, как немка сидит поверх пассажирских кресел, держась рукой за открытую багажную полку. Бортпроводница одета в униформу — на ней темно-синяя мини-юбка, белая блузка, строгие черные туфли и платок.
Подписчики аккаунта восхитились стюардессой и оставили комментарии под фото:

«До чего прекрасный снимок»,

«Очень красивая улыбка и длинные сексуальные ноги!»,

«Как же замечательно»,

«Такая забавная девушка»,

«Ошеломительные ноги»,

«Вау!»,

«Изумительная».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что стюардесса рассказала, как мстит пассажирам за хамство.
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