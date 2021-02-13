Опубликована видеозапись землетрясения в Армении 

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Видеозапись камеры наблюдения в подъезде жилого дома в Ереване появилась на портале 24news.am. Она зафиксировала подземные толчки в городе.

Согласно данным пресс-службы Минздрава страны, за медицинской помощью обратились 25 человек, среди них — беременная женщина, которая была госпитализирована.

По данным МЧС Армении, стратегические объекты страны не повреждены, а метрополитен Еревана работает в штатном режиме.

Напомним, что эпицентр землетрясения располагался в 8 км к северо-востоку от Еревана.