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Опубликована видеозапись землетрясения в Армении 

Полина Алферова 1 час назад
Видеозапись камеры наблюдения в подъезде жилого дома в Ереване появилась на портале 24news.am. Она зафиксировала подземные толчки в городе.
Согласно данным пресс-службы Минздрава страны, за медицинской помощью обратились 25 человек, среди них — беременная женщина, которая была госпитализирована.
По данным МЧС Армении, стратегические объекты страны не повреждены, а метрополитен Еревана работает в штатном режиме.
Напомним, что эпицентр землетрясения располагался в 8 км к северо-востоку от Еревана.
Ранее «Рамблер» писал, что десятки тысяч туристов заполнили улицы Дубая.
Новости путешествий , Видео
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