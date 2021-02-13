Аэропорт «Домодедово» переполнен сотнями пассажиров

Согласно данным на табло, задержано уже более 40 рейсов. Вылеты переносят каждые 20 минут. Некоторые рейсы задерживают более чем на 10 часов. Так, вовремя не состоялись вылеты в Ульяновск, Минводы, Самару, Сочи, Симферополь, Калининград, Екатеринбург, Красноярск, Омск и другие города.

@raulmyshkin

В залах ожидания столпились сотни пассажиров, кафе и рестораны переполнены. Некоторые из туристов из-за нехватки кресел сидят на полу.