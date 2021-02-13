Аэропорт «Домодедово» переполнен сотнями пассажиров

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Аэропорт «Домодедово» оказался переполнен сотнями пассажиров 

Анна Арсеньева 3 часа назад
В московском аэропорту "Домодедово" скопилось большое количество пассажиров, которые не могут улететь из-за сильного снегопада. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно данным на табло, задержано уже более 40 рейсов. Вылеты переносят каждые 20 минут. Некоторые рейсы задерживают более чем на 10 часов. Так, вовремя не состоялись вылеты в Ульяновск, Минводы, Самару, Сочи, Симферополь, Калининград, Екатеринбург, Красноярск, Омск и другие города.
@raulmyshkin
В залах ожидания столпились сотни пассажиров, кафе и рестораны переполнены. Некоторые из туристов из-за нехватки кресел сидят на полу.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в аэропортах Москвы из-за снега задержали и отменили более 30 рейсов.
Новости путешествий , Видео , Аэропорт Домодедово
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