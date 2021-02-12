Турист вошел в транс на отдыхе и решил засудить гипнотизера 

Турист из американского штата Аризона принял участие в известном шоу. Однако приключение закончилось судом. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в Лас-Вегасе, когда Кевин Кассельбери решил поучаствовать в комедийном гипноз-шоу Марка Саварда. По плану добровольцы поднимаются на сцену, их вводят в состояние гипноза, а затем они развлекают зрителей.

Кассельбери был одним из желающих войти в транс, но во время выступления получил травмы. Турист подал заявление в суд на гипнотизера из-за того, что тот не предупредил его о «всех рисках и опасных условиях шоу».

Американец потребовал 47 тысяч долларов в качестве компенсации расходов на медицинское обслуживание и лечение. Однако, какие именно травмы получил турист, нигде не указано.