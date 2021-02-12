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Турист вошел в транс на отдыхе и решил засудить гипнотизера 

Даня Виттиг 55 минут назад
Турист вошел в транс на отдыхе и решил засудить гипнотизера
Фото: depositphotos.com
Турист из американского штата Аризона принял участие в известном шоу. Однако приключение закончилось судом. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел в Лас-Вегасе, когда Кевин Кассельбери решил поучаствовать в комедийном гипноз-шоу Марка Саварда. По плану добровольцы поднимаются на сцену, их вводят в состояние гипноза, а затем они развлекают зрителей.
Кассельбери был одним из желающих войти в транс, но во время выступления получил травмы. Турист подал заявление в суд на гипнотизера из-за того, что тот не предупредил его о «всех рисках и опасных условиях шоу».
Американец потребовал 47 тысяч долларов в качестве компенсации расходов на медицинское обслуживание и лечение. Однако, какие именно травмы получил турист, нигде не указано.
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