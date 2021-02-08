Пандемия перевернула весь туристический бизнес и новогодние праздники в Европе или Азии стали для россиян непозволительной роскошью.

Весь "доступный" мир сократился до нескольких стран, куда "выпускают" российских граждан. Однако открытые направления оказались не самыми простыми. Так, например, россияне могут отправиться на отдых в Арабские Эмираты, Танзанию и на Мальдивы. И никакой больше Праги, Рима или Таиланда.

Особенно популярным направлением стала Танзания, а именно остров Занзибар. Это курорт часто называют африканскими Мальдивами из-за его живописных пейзажи, изумрудной воды и песчаного берега. Ко всему этому добавляется африканский колорит, вкусная еда и приятная теплая погода. Чтобы понаблюдать, что делают отечественные туристы на африканском курорте во время пандемии, "Рамблер" выбрал самые яркие фото пользователей из соцсетей.