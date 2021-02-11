Работник аэропорта выявил жертву торговли людьми 

Сотрудник аэропорта в США обнаружил жертву торговли людьми по одному признаку. Об этом сообщает Fox News.

В ноябре 2020 года в аэропорту Восточной Айовы офицер общественной безопасности Тим Гнейд и еще один сотрудник авиакомпании узнали, что молодая девушка собирается в город Сидар-Рапидс. Девушка поделилась, что летит на встречу с мужчиной, с которым она познакомилась в Сети и никогда раньше не виделась.

И тогда сотрудники аэропорта заподозрили, что подростка могли вовлечь в незаконную эксплуатацию, и оперативно снял ее с рейса.

Стоит отметить, что некоторое время назад офицер прошел тренинг по выявлению жертв торговли людьми.

В январе 2021-го сотрудников аэропорта наградили за выдающийся труд.