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Работник аэропорта выявил жертву торговли людьми 

Мария Грибова 2 часа назад
Работник аэропорта выявил жертву торговли людьми
Фото: kcrg.com
Сотрудник аэропорта в США обнаружил жертву торговли людьми по одному признаку. Об этом сообщает Fox News.
В ноябре 2020 года в аэропорту Восточной Айовы офицер общественной безопасности Тим Гнейд и еще один сотрудник авиакомпании узнали, что молодая девушка собирается в город Сидар-Рапидс. Девушка поделилась, что летит на встречу с мужчиной, с которым она познакомилась в Сети и никогда раньше не виделась.
И тогда сотрудники аэропорта заподозрили, что подростка могли вовлечь в незаконную эксплуатацию, и оперативно снял ее с рейса.
Стоит отметить, что некоторое время назад офицер прошел тренинг по выявлению жертв торговли людьми.
В январе 2021-го сотрудников аэропорта наградили за выдающийся труд.
Ранее «Рамблер» писал о том, что в Греции назвали срок начала туристического сезона.
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