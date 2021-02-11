В Греции назвали срок начала туристического сезона 

«В прошлом году мы с трудом вышли на 25 процентов от обычного уровня турпотока. В этом году будет намного, намного лучше. Возможно, у нас уже будут путешественники с конца марта — начала апреля. В 2020-ом первых отдыхающих мы увидели в июне»,