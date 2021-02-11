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В Греции назвали срок начала туристического сезона 

Мария Грибова 47 минут назад
В Греции назвали срок начала туристического сезона
Фото: depositphotos.com
Первые гости смогут посетить Грецию уже в конце марта — начале апреля. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью телеканалу Skai.

«В прошлом году мы с трудом вышли на 25 процентов от обычного уровня турпотока. В этом году будет намного, намного лучше. Возможно, у нас уже будут путешественники с конца марта — начала апреля. В 2020-ом первых отдыхающих мы увидели в июне»,

— поделился Мицотакис.
Также премьер-министр высказался о введении сертификата, который сможет подтвердить, что гражданину была поставлена прививка. Предполагается, что он освободит прибывшего в Грецию гостя от карантина и дополнительных тестов. И добавил:

«Если он не станет единым, мы будем делать это на двусторонней основе со всеми интересующими нас странами».

Ранее «Рамблер» писал о том, что потерявшиеся на перевале Дятлова вышли на связь.
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