В Греции назвали срок начала туристического сезона 

Первые гости смогут посетить Грецию уже в конце марта — начале апреля. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью телеканалу Skai.
«В прошлом году мы с трудом вышли на 25 процентов от обычного уровня турпотока. В этом году будет намного, намного лучше. Возможно, у нас уже будут путешественники с конца марта — начала апреля. В 2020-ом первых отдыхающих мы увидели в июне»,
— поделился Мицотакис.
Также премьер-министр высказался о введении сертификата, который сможет подтвердить, что гражданину была поставлена прививка. Предполагается, что он освободит прибывшего в Грецию гостя от карантина и дополнительных тестов. И добавил:
«Если он не станет единым, мы будем делать это на двусторонней основе со всеми интересующими нас странами».
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