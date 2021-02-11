Туристы из Москвы, которые пропали на перевале Дятлова 10 февраля, а потом вышли на связь, когда уже были в аэропорту и готовились к вылету в столицу, рассказали о случившемся. С ними побеседовал журналист портала E1.RU.

Туристы рассказали, что застряли на озере, а связи практически не было. Опоздали на половину дня, сломалась спутниковая тарелка, из-за чего они не могли выйти на связь. Из-за этого их стали искать.

"Поэтому нас и потеряли, развели немного панику",

— сказал один из туристов.

Как сообщили в МЧС, группа туристов не была официально зарегистрирована перед походом.