Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶

Пассажира сняли с рейса из-за просьбы пересесть 

Мария Грибова 3 часа назад
Пассажира сняли с рейса из-за просьбы пересесть
Фото: depositphotos.com
Пассажир американской авиакомпании Delta задал бортпроводнику вопрос о том, чтобы сменить место для соблюдения социальной дистанции, за что был снят с рейса. Об этом сообщает издание NEWS10.
Инцидент произошел в международном аэропорту Солт-Лейк-Сити. Пассажир по имени Гарт Кизер казался в ряду из трех кресел рядом с еще одним пассажиром. И тогда мужчина обратился к бортпроводнику с просьбой:

«Посмотрите на салон самолета — он наполовину пуст. Вы можете распределить пассажиров по свободным местам? Если вы этого не сделаете, я буду жаловаться по прилете. В любом случае я буду сидеть здесь, пока мы не прилетим».

И через некоторое время представитель авиакомпании попросил пассажира покинуть самолет. Позже в Delta прокомментировали ситуацию, объяснив, что пустые места относятся к категории первого класса и повышенной комфортности.
Ранее «Рамблер» писал о том, что пилот рассказал об антисанитарии в кухне на борту самолета.
Видео дня. Заброшенные города России
Комментарии 7
Новости путешествий , Delta Air Lines
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Девушка ради фото залезла в Черное море в одежде и рассмешила россиян
00:13
Девушка ради фото залезла в Черное море в одежде и рассмешила россиян
Новости путешествий
Заброшенные города России
08:48
Заброшенные города России
Отдых в России
Что происходит внутри самого большого города-призрака
03:24
Что происходит внутри самого большого города-призрака
Заграница
Почему небо над Европой накрыло оранжевое облако
01:02
Почему небо над Европой накрыло оранжевое облако
Новости путешествий
Почему отель в Корее за $750 млн оказался заброшен
07:04
Почему отель в Корее за $750 млн оказался заброшен
Заграница
За что русского блогера депортировали с Бали
02:22
За что русского блогера депортировали с Бали
Новости путешествий
Места на планете с самым экстремальным климатом
10:19
Места на планете с самым экстремальным климатом
Заграница
Как выглядят самые страшные и необычные мосты
07:14
Как выглядят самые страшные и необычные мосты
Заграница
Что нужно знать туристам о древних обычаях Индии
09:43
Что нужно знать туристам о древних обычаях Индии
Заграница
Туристка засняла «кисель» из медуз в зимнем Крыму
00:49
Туристка засняла «кисель» из медуз в зимнем Крыму
Отдых в России
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение