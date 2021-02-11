Пассажира сняли с рейса из-за просьбы пересесть 

Пассажир американской авиакомпании Delta задал бортпроводнику вопрос о том, чтобы сменить место для соблюдения социальной дистанции, за что был снят с рейса. Об этом сообщает издание NEWS10.

Инцидент произошел в международном аэропорту Солт-Лейк-Сити. Пассажир по имени Гарт Кизер казался в ряду из трех кресел рядом с еще одним пассажиром. И тогда мужчина обратился к бортпроводнику с просьбой:

«Посмотрите на салон самолета — он наполовину пуст. Вы можете распределить пассажиров по свободным местам? Если вы этого не сделаете, я буду жаловаться по прилете. В любом случае я буду сидеть здесь, пока мы не прилетим».

И через некоторое время представитель авиакомпании попросил пассажира покинуть самолет. Позже в Delta прокомментировали ситуацию, объяснив, что пустые места относятся к категории первого класса и повышенной комфортности.