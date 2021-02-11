Пилот рассказал об антисанитарии в кухне на борту самолета

Неизвестный пилот вскрыл неприятную подноготную кухни в самолете. Об этом сообщает Daily Express.

Пилот с ником moaningpilot опубликовал пост на портале Reddit с подробностями быта на борту самолета. Он рассказал, что как-то видел, что один из бортпроводников вылил старый кофе в унитаз, а потом нажал на кнопку слива носиком кофейника. После этого он сварил новый кофе и разливал его пассажирам из того же кофейника.

Как рассказал автор поста, чай и кофе на борту готовят зачастую с использованием не прошедшей очистку водопроводной воды. Именно поэтому члены экипажа предпочитают пить исключительно воду в бутылках.

Как подчеркивает издание Express, каждый восьмой самолет не соответствует стандартам безопасности по качеству водопроводной воды.