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Пилот вскрыл неприятную подноготную кухни в самолете 

Стелла Шмель 2 часа назад
Пилот рассказал об антисанитарии в кухне на борту самолета
Фото: depositphotos.com
Неизвестный пилот вскрыл неприятную подноготную кухни в самолете. Об этом сообщает Daily Express.
Пилот с ником moaningpilot опубликовал пост на портале Reddit с подробностями быта на борту самолета. Он рассказал, что как-то видел, что один из бортпроводников вылил старый кофе в унитаз, а потом нажал на кнопку слива носиком кофейника. После этого он сварил новый кофе и разливал его пассажирам из того же кофейника.
Как рассказал автор поста, чай и кофе на борту готовят зачастую с использованием не прошедшей очистку водопроводной воды. Именно поэтому члены экипажа предпочитают пить исключительно воду в бутылках.
Как подчеркивает издание Express, каждый восьмой самолет не соответствует стандартам безопасности по качеству водопроводной воды.
Ранее "Рамблер" писал, когда для россиян откроются курорты Египта.
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