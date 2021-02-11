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Стюардесса объяснила важность фигуры при работе бортпроводницей 

Стелла Шмель 5 часов назад
Бортпроводница, работающая в украинской авиакомпании SkyUp Airlines пояснила важность роли фигуры у стюардесс. Об этом она рассказала в своем TikTok-аккаунте.
Как объяснила девушка, члены экипажа не должны быть слишком крупными или, напротив, худыми. Это может повлиять на качество обеспечения безопасности на борту. Как рассказала стюардесса, важно, чтобы фигура была гармоничной и член экипажа владел достаточной физической силой.
Ранее "Рамблер" писал, что пилот вскрыл неприятную подноготную кухни в самолете.
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