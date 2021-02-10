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Жительница Крыма назвала минусы отдыха на курорте в 2021 году 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Жительница Крыма назвала минусы отдыха на курорте в 2021 году
Фото: depositphotos.com
Жительница Крыма рассказала о негативных сторонах отдыха на полуострове в 2021 году. Об этом она написала в своем блоге на платформе "Яндекс. Дзен".
По словам россиянки, главный минус — высокая стоимость жилья в городах. В прошлом году цены выросли на 30% по сравнению с 2019-м. Такая тенденция, считает крымчанка, может сохраниться.

"Спасти в этом вопросе может раннее бронирование туров и третий этап программы кешбэка от Ростуризма, которые помогут сэкономить до 20-30 процентов стоимости тура", — написала девушка.

Еще отпуск могут испортить проблемы с пресной водой:

"Ее на данный момент не хватает даже для обеспечения нужд местного населения. Что будет в курортный сезон, не могу представить".

Как рассказала россиянка, в январе объявили о строительстве опреснительных установок, однако работы займут 14-15 месяцев.
Жительница Крыма посоветовала "отдых дикарем":

"Организовано много мест под палатки и автокемпинги. Такой вариант поможет сэкономить деньги на жилье и полностью прочувствовать красоту крымской природы".

Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне рассказали об отдыхе в самом дешевом отеле Антальи.
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