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Россияне рассказали об отдыхе в самом дешевом отеле Антальи 

Анна Арсеньева 4 часа назад
Россияне рассказали об отдыхе в самом дешевом отеле Антальи
Фото: depositphotos.com
Российские туристы рассказали об отдыхе в самом дешевом отеле Антальи в январе. Об этом они написали в блоге на платформе "Яндекс. Дзен".
Путешественники остановились в трехзвездочном отеле Dimo Hotel Antalya в самом центре. Номер на троих с завтраком стоил 1147 рублей за сутки. По словам россиян, это был самым дешевый вариант размещения в Анталье на тот момент.
Сначала туристов впечатлил внешний вид отеля: просторный холл, большая зона отдыха и уютная обстановка. Но номер им не понравился.

"Как только нас повели в комнату, иллюзии об отеле начали рассеиваться. Первое, что меня смутило, прожженный, весь в пятнах ковролин и полумрак на этажах. Комната на троих была настолько маленькой, что между кроватями расстояния было очень небольшие, подойти сбоку невозможно, а между стеной и кроватями только боком", — написали авторы блога.

Вечером в отеле случались перебои с горячей водой, и им не удавалось принять душ. Но россиян впечатлили завтраки:

"Все просто и сытно с видом на море. Выдают тарелку с яйцом, сосиской, помидором и огурцом, оливками, маслом, булкой, джемом и сыром. Чай и кофе на выбор не ограничено в любое время суток".

Главным преимуществом гостиницы туристы назвали его расположение — недалеко от набережной и старого города.

"Наверно, для Антальи это действительно неплохое предложение и идеальное сочетание цены и качества".

Ранее "Рамблер" сообщал, что хозяйка отеля в Турции назвала страны с худшими туристами.
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