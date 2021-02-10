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Девушка ради фото залезла в Черное море в одежде и рассмешила россиян 

Анна Арсеньева 1 час назад
Неизвестная девушка в одежде вошла в холодное Черное море и попозировала на камеру. Такой поступок рассмешил пользователей Сети. Ролик опубликовали в Instagram-аккаунте @sochi__today.
На видео видно, как девушка в обуви и одежде стоит на коленях в песке, а сверху ее накрывают волны.

"Когда зимнее море слишком холодное, а фоточку с отпуска сделать надо", — подписали публикацию.

Одни пользователи Сети отреагировали на такую смелость ради снимков удивлением:

"Боже, на какие же жертвы идут ради таких фото! Ни здоровья, ни тряпок не жалеют".

Другие россияне посмеялись над опубликованным видео:

"Наверно, русалка очередная", "Фотки в студию!", "Скорее всего, они под чем-то".

Ранее "Рамблер" рассказывал, что туристы превратили термальные источники на Сахалине в туалеты.
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