Туристы превратили термальные источники на Сахалине в туалеты 

Последствия отдыха туристов на Дагинских природных термальных источниках попало на видео. По словам автора ролика, отдыхающие превращают кабинки для переодевания в туалеты, а также занимаются в них любовью. Видео опубликовало издание ASTV.ru.

Автор видео рассказал, что туристы, чтобы подъехать к источникам на машине, специально сломали шлагбаум и убрали бетонные блоки, которые преграждали проезд. Он также показал состояние домиков с купелью, в которых туристы оставили после себя средства личной гигиены и другой мусор.

«Как так можно относиться к источникам? Как тут лечиться-то теперь?»

— прокомментировал местный житель.

Как сообщает издание, директор компании, построившей комплекс, Владимир Надькин отметил, что шлагбаум восстанавливают уже в шестой раз. А бороться с недобросовестными отдыхающими будут с помощью уличных камер видеонаблюдения — картинку выведут в интернет, где можно будет наблюдать за приехавшими туристами в режиме онлайн.