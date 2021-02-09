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Туристы превратили термальные источники на Сахалине в туалеты 

Мария Грибова 1 час назад
Последствия отдыха туристов на Дагинских природных термальных источниках попало на видео. По словам автора ролика, отдыхающие превращают кабинки для переодевания в туалеты, а также занимаются в них любовью. Видео опубликовало издание ASTV.ru.
Автор видео рассказал, что туристы, чтобы подъехать к источникам на машине, специально сломали шлагбаум и убрали бетонные блоки, которые преграждали проезд. Он также показал состояние домиков с купелью, в которых туристы оставили после себя средства личной гигиены и другой мусор.

«Как так можно относиться к источникам? Как тут лечиться-то теперь?»

— прокомментировал местный житель.
Как сообщает издание, директор компании, построившей комплекс, Владимир Надькин отметил, что шлагбаум восстанавливают уже в шестой раз. А бороться с недобросовестными отдыхающими будут с помощью уличных камер видеонаблюдения — картинку выведут в интернет, где можно будет наблюдать за приехавшими туристами в режиме онлайн.
Ранее «Рамблер» писал о том, что российский пилот запечатлел редкое явление в небе.
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Новости путешествий , Радиостанция АСТВ
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